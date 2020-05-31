Хрупкая студентка донского колледжа смогла отбиться на трассе от насильника

31 Май 2020 2020-05-31T17:34:49+03:00

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Совсем юная студентка Новочеркасского колледжа промтехнологий и управления едва не стала жертвой насильника, который набросился на приглянувшуюся ему девушку с целью совершения полового акта. Однако смелая девушка оказалась не из робкого десятка и оказала злоумышленнику яростный отпор, которой тот явно не рассчитывал встретить.

Происшествие случилось днем 25 мая на 11 километре трассы «Новочеркасск-Багаевская». Несовершеннолетняя студентка голосовала у обочины. Мужчина подкрался к ничего не подозревающей дончанке и попытался схватить ее, чтобы утащить в кусты и там дать волю своей преступной агрессии. К счастью, непоправимого не случилось.

В результате активного сопротивления жертвы насильник отказался от своих намерений и убежал. Студентка не стала умалчивать инцидент и обратилась в полицию. Оперативники Новочеркасского уголовного розыска задержали злоумышленника по горячим следам.

Как сообщил источник в правоохранительных органах, им оказался 49-летний житель станицы Кривянская Октябрьского района Ростовской области, ранее уже судимый за угрозы убийством и кражи.

Подозреваемого арестовали. В его отношении возбуждено уголовное дело за попытку изнасилования в отношении лица, не достигшего совершеннолетия.

ИСТОЧНИК KP.RU