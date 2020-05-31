2020-05-31T17:54:11+03:00
Происшествия

В Ростове пропала без вести 11-летняя девочка

Поиски ребенка ведут полицейские города
САВВА СТРЕЛЬЦОВ
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11-летняя девочка вышла из дома в Октябрьском районе города 30 мая и больше не вернулась. Фото: ГУ МВД России по Ростовской области11-летняя девочка вышла из дома в Октябрьском районе города 30 мая и больше не вернулась. Фото: ГУ МВД России по Ростовской области
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Донские сотрудники полиции начали поисковые работы по установлению местонахождения ростовчанки Екатерины Мякотных, которая пропала без вести.

Как сообщает пресс-служба полицейского главка, 11-летняя девочка вышла из дома в Октябрьском районе города 30 мая. С тех пор никто из родных и друзей ее больше не видел.

На вид пропавшему ребенку от 11 до 12 лет. Рост Екатерины составляет 145-155 см. Девочка худощавого телосложения, носит стрижку каре.

В день пропажи была одета в синие джинсы, бирюзовую куртку, бирюзовую кофту, на ногах - синие кеды.

ВНИМАНИЕ!

Если вам что-либо известно о местонахождении разыскиваемой, просьба незамедлительно сообщить по телефонам: 8(863) 249-10-50, 8 (863) 232-02-02, 8-928-270-78-79 или 02.

ИСТОЧНИК KP.RU

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