Телефонный аферист похитил с банковской карты дончанки 250 тысяч рублей

31 Май 2020 2020-05-31T18:14:48+03:00

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Жительница Ростовской области пострадала от наглых действий мошенника, который позвонил ей на мобильный телефон и представился работником банка. Убедительным тоном мужчина рассказал дончанке о том, что ее банковской карте якобы происходят сомнительные финансовые операции, и он хочет ей помочь восстановить безопасность.

Для этого он предложил потерпевшей продиктовать номер карты, а также секретный код из поступившего смс-сообщения. Когда женщина совершила ряд предложенных действий, с ее банковского счета списались все денежные средства – порядка 250 тысяч рублей.

- По данному факту возбуждено уголовное дело по пункту «г» части 3 статьи 158 УК РФ «Кража». Стражи порядка проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление и задержание причастных к совершению противоправных действий, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU