623 протокола за нарушение самоизоляции выписали на Дону за один день
В Ростовской области продолжается контроль за соблюдением гражданами режима самоизоляции, а также мониторинг обязательного ношения медицинских защитных масок либо респираторов в общественных местах. Нарушителей выявляют и штрафуют.
Как сообщили в региональном пресс-центре по информированию населения о ситуации по COVID-19, только за последние сутки на Дону полицейскими было выписано 623 протокола за нарушение ограничительных мер, введенных из-за пандемии коронавируса.
Штрафы выписывались по статьям 6.3 и 20.6.1. КоАП РФ. Суммы, на которые выписывались протоколы, варьируются законодательством от 1 000 до 40 000 рублей.
Всего же с начала пандемии в Ростовской области было составлено 16 853 протоколов об административных правонарушениях.
Напомним, что в донском регионе коронавирусом на данный момент заразились 4758 человек. По данным Роспотребнадзора на 31 мая, было зафиксировано 178 новых случаев заражения. За весь период жертвами COVID-19 в области стали 38 человек.
ИСТОЧНИК KP.RU