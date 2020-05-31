623 протокола за нарушение самоизоляции выписали на Дону за один день

31 Май 2020 2020-05-31T18:45:49+03:00

Каждая «административка» влечет за собой денежный штраф

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В Ростовской области продолжается контроль за соблюдением гражданами режима самоизоляции, а также мониторинг обязательного ношения медицинских защитных масок либо респираторов в общественных местах. Нарушителей выявляют и штрафуют.

Как сообщили в региональном пресс-центре по информированию населения о ситуации по COVID-19, только за последние сутки на Дону полицейскими было выписано 623 протокола за нарушение ограничительных мер, введенных из-за пандемии коронавируса.

Штрафы выписывались по статьям 6.3 и 20.6.1. КоАП РФ. Суммы, на которые выписывались протоколы, варьируются законодательством от 1 000 до 40 000 рублей.

Всего же с начала пандемии в Ростовской области было составлено 16 853 протоколов об административных правонарушениях.

Напомним, что в донском регионе коронавирусом на данный момент заразились 4758 человек. По данным Роспотребнадзора на 31 мая, было зафиксировано 178 новых случаев заражения. За весь период жертвами COVID-19 в области стали 38 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU