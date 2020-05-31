Ростовская полиция отыскала пропавшую без вести школьницу

31 Май 2020 2020-05-31T20:29:06+03:00

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Успехом увенчались поиски исчезнувшей 11-летней девочки в Ростове, которая 30 мая покинула свой дом, расположенный в Октябрьском районе донской столицы, и ушла в неизвестном направлении.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области, после того, как в отделение полиции за помощью обратилась мама пропавшей школьницы, были незамедлительно начаты поиски. В результате проведенной работы ребенка в кратчайшие сроки нашли на одной из улиц города. К счастью, с подростком все в полном порядке.

- Как установили полицейские, противоправных действий в отношении школьницы совершено не было. Ее жизни и здоровью ничего не угрожает. Инспекторы по делам несовершеннолетних провели с подростком и ее мамой профилактическую беседу для предупреждения подобных ситуаций, - рассказали об исходе поисков в донском главке.

ИСТОЧНИК KP.RU