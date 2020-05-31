О сокровенной мечте после родов рассказала Анастасия Костенко

31 Май 2020 2020-05-31T21:32:00+03:00

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Ростовская модель Анастасия Костенко, супруга футболиста Дмитрия Тарасова, на своей личной странице в Instagram рассказала подписчикам, чем же именно она собирается заняться сразу же после смягчения коронавирусных ограничений, объявленных в России.

Девушка по секрету призналась, что у нее есть одна тайная мечта. Это сладкое желание, пленяющее ее душу, она не может забыть с самого момента своих последних родов. Оказалось, что все очень просто – Анастасия очень скучает по прогулкам в парке.

- Уже послезавтра начинается лето, а с ним и ряд событии ! Из масштабных - 24 июня парад, затем ЕГЭ в июле, а также открываются непродовольственные магазины (ура, уже не терпится прогуляться в ГУМе с рожком шоколадного пломбира в руке), частично открываются парки (а это моя мечта с момента родов), - написала она в посте.

Кроме того, она сообщила, что считает себя невероятным оптимистом.

- Для меня все это - поэтапное возвращение в обычный ритм жизни- похоже на тот самый нужный день после отпуска, чтобы на выдохе войти в привычную жизнь, - заявила Костенко.

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ИСТОЧНИК KP.RU