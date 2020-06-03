Ростовский патологоанатом рассказал об обработке людей, погибших от коронавируса

3 Июнь 2020 2020-06-03T15:51:36+03:00

Патологоанатомы могут заразиться коронавирусом при вскрытии Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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В среду, 3 июня, заместитель главного врача областного патологоанатомического бюро Юрий Макаренко рассказал о том, как обрабатывают тела скончавшихся от коронавируса.

Умершего от этой инфекции обрабатывают дезинфицирующим 70% спиртовым раствором. Врачи могут выдать родственникам тело сразу после вскрытия.

- Можем сразу выдать, а можем продержать 14 дней, как это указано в законе, если по какой-то причине не могут сразу забрать, - отметил Юрий Макаренко.

По его словам, во время вскрытия врач-патологоанатом может заразиться коронавирусом от умершего смертельно опасной болезнью. Специалистам приходится работать в противочумных костюмах.

ИСТОЧНИК KP.RU