Ростовский патологоанатом рассказал об обработке людей, погибших от коронавируса
В среду, 3 июня, заместитель главного врача областного патологоанатомического бюро Юрий Макаренко рассказал о том, как обрабатывают тела скончавшихся от коронавируса.
Умершего от этой инфекции обрабатывают дезинфицирующим 70% спиртовым раствором. Врачи могут выдать родственникам тело сразу после вскрытия.
- Можем сразу выдать, а можем продержать 14 дней, как это указано в законе, если по какой-то причине не могут сразу забрать, - отметил Юрий Макаренко.
По его словам, во время вскрытия врач-патологоанатом может заразиться коронавирусом от умершего смертельно опасной болезнью. Специалистам приходится работать в противочумных костюмах.
ИСТОЧНИК KP.RU