Почти у 70 больных коронавирусом в Ростове-на-Дону болезнь проходит бессимптомно

3 Июнь 2020 2020-06-03T15:50:32+03:00

Они заражают других людей COVID-19

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Специалисты проанализировали данные о больных новой коронавирусной инфекцией. Как рассказали в оперативном штабе по противодействию инфекции в Ростовской области, в донской столице у 68% зараженных COVID-19 граждан нет никаких симптомов заболевания.

В последние дни очаговых случаев заражения пациентов не выявлено.

- За последнюю неделю значительно нарастили число тестируемых граждан. Сейчас 68% - бессимптомные носители, - отмечают в оперативном штабе. - Около 38-40 процентов составляют семейные контакты.

Бессимптомные больные опасны тем, что они передают вирус другим людям, сами могут легко переносить коронавирус.

Напомним, в Ростовской области насчитывается 5373 больных коронавирусом. Вылечиться от смертельно опасной болезни смогли почти две тысячи человек.В тяжелом состоянии находятся 30 человек, все они подключены к ИВЛ.

ИСТОЧНИК KP.RU