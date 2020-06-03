Почти у 70 больных коронавирусом в Ростове-на-Дону болезнь проходит бессимптомно
Специалисты проанализировали данные о больных новой коронавирусной инфекцией. Как рассказали в оперативном штабе по противодействию инфекции в Ростовской области, в донской столице у 68% зараженных COVID-19 граждан нет никаких симптомов заболевания.
В последние дни очаговых случаев заражения пациентов не выявлено.
- За последнюю неделю значительно нарастили число тестируемых граждан. Сейчас 68% - бессимптомные носители, - отмечают в оперативном штабе. - Около 38-40 процентов составляют семейные контакты.
Бессимптомные больные опасны тем, что они передают вирус другим людям, сами могут легко переносить коронавирус.
Напомним, в Ростовской области насчитывается 5373 больных коронавирусом. Вылечиться от смертельно опасной болезни смогли почти две тысячи человек.В тяжелом состоянии находятся 30 человек, все они подключены к ИВЛ.
ИСТОЧНИК KP.RU