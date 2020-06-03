2020-06-03T15:49:35+03:00
Общество

Батайчанку обманул мастер, делающий вольеры для белок

Объявление о необычной услуге дама нашла в Интернете
Ольга ГОПАЛО
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Белки так и не дождались вольера.Белки так и не дождались вольера.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В полицию города Батайска обратилась местная жительница, которая уверяла - ее обманули. Женщина рассказала, что в Интернете нашла мастера, который изготавливал вольеры для белок. Один из таких она решила заказать и для своих питомцев.

В итоге дамочка позвонила по указанному номеру, обсудила желаемые размеры и дизайн. Однако специалист поставил условие - деньги вперед. Хозяйка белок не нашла в этом ничего подозрительного и перевела собеседнику всю сумму. Правда, уже через несколько дней - когда заказа она так и не дождалась, женщина перезвонила по знакомому номеру. Ее ждало разочарование - он был выключен.

Тогда батайчанка отправилась в отдел. Стражам порядка удалось отыскать горе-мастера. Как сообщили в донском главке, им оказался 21-летний житель Азовского района. При этом мужчина никаких вольеров никогда не делал, а полученные деньги просто потратил. В отношении него возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество». Не исключено, что совсем скоро он и сам может оказаться за решеткой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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