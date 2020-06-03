Стройплощадку будущего МЭОКа под Ростовом посетили экологи

3 Июнь 2020 2020-06-03T15:32:38+03:00

Строительство первой очереди полигона планируется завершить в 3 квартале этого года. Фото:Чистый город

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Члены Общественной палаты Ростова-на-Дону и эксперты Российского экологического общества посетили накануне, 2 июня, строительную площадку будущего МЭОКа в Мясниковском районе и увидели, как возводится первая очередь полигона ТКО.

Экскурсию по объекту провела генеральный директор ООО «ГК «Чистый город» Элла Кузьмина.

Сегодня на участке ведутся земляные работы, идёт обустройство карты полигона. В её основании разместят противофильтрационный водоупорный экран – геомембрану. Свойства этого материала позволят предотвратить попадание загрязняющих веществ в грунтовые воды.

- Современные полигоны ТКО – это сложные инженерные сооружения, на которые ложится огромная нагрузка по обеспечению экологической безопасности. Проектом для мониторинга фильтрата предусмотрена специальная система трубопроводов. В случае образования фильтрата, по трубам он попадет в колодцы и будет направлен в специальные организации на обезвреживание, - рассказывает гостям Элла Кузьмина. - Для своевременного удаления свалочных газов предусмотрена система дегазации.

Строительство первой очереди полигона планируется завершить в 3 квартале этого года.

- Весь этап строительства и работы МЭОКа, должен осуществляться с учетом общественного контроля и фиксации для того, чтобы каждый гражданин мог ознакомиться с технологией и соблюдением экологической безопасности, - комментирует член комиссии по городскому хозяйству Общественной палаты Елена Пелецкая. – При этом, мы, как жители, должны понимать необходимость таких объектов, так как всем мы являемся образователями отходов.

Сегодня отходы из Ростова-на-Дону поступают на площадку временного накопления, расположенную на резервной территории МЭОКа. Вся техника к площадке проходит по новой подъездной дороге, в обход жилых зон.

ИСТОЧНИК KP.RU