В Ростовской области людей попросили сообщать об опасных переходах на дорогах

3 Июнь 2020 2020-06-03T16:10:48+03:00

Жаловаться на опасные участки на дорогах ростовчане могут в Госавтоинспекцию Фото: Михаил ФРОЛОВ

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Необычную акцию запустило управление Госавтоинспекции Ростовской области. Как сообщили в пресс-службе ведомства, дончанам следует докладывать об участках пешеходного перехода, не отвечающих требованиям безопасности.

В случае, если на участке отсутствует подхода к переходу, нет освещения, а также дорожных знаков, то специалистам следует принимать меры.

Поучаствовать в акции может каждый дончанин. Людям необходимо прислать фото такого перехода с указанием населенного пункта и точного адреса на электронную почту pro.gai@mail.ru или в директ инстаграмм-аккаунта @pro.gibdd.61 с пометкой #опасныйпереход».

Специалисты считают, что все это поможет снизить количество ДТП и сделать дороги в Ростовской области более безопасными для пешеходов и автомобилистов.

ИСТОЧНИК KP.RU