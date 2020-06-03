2020-06-03T16:10:48+03:00
Общество

В Ростовской области людей попросили сообщать об опасных переходах на дорогах

Это поможет снизить число аварий
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Жаловаться на опасные участки на дорогах ростовчане могут в ГосавтоинспекциюЖаловаться на опасные участки на дорогах ростовчане могут в ГосавтоинспекциюФото: Михаил ФРОЛОВ
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Необычную акцию запустило управление Госавтоинспекции Ростовской области. Как сообщили в пресс-службе ведомства, дончанам следует докладывать об участках пешеходного перехода, не отвечающих требованиям безопасности.

В случае, если на участке отсутствует подхода к переходу, нет освещения, а также дорожных знаков, то специалистам следует принимать меры.

Поучаствовать в акции может каждый дончанин. Людям необходимо прислать фото такого перехода с указанием населенного пункта и точного адреса на электронную почту pro.gai@mail.ru или в директ инстаграмм-аккаунта @pro.gibdd.61 с пометкой #опасныйпереход».

Специалисты считают, что все это поможет снизить количество ДТП и сделать дороги в Ростовской области более безопасными для пешеходов и автомобилистов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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