В Ростовской области начальника уголовного розыска подозревают в мошенничестве и взяточничестве

3 Июнь 2020 2020-06-03T16:31:30+03:00

Полицейский получил от мужчины, находящегося в федеральном розыске, крупную сумму

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Следователи изучают обстоятельства дела в отношении начальника уголовного розыска УМВД города Шахты Данила Тимофеева. Как сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Ростовской области, сотрудниками правоохранительных органов возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Во время расследования установлено, что сотрудник полиции мошенническим путем получил от мужчины, находящегося в федеральном розыске, 80 тысяч рублей за изменение меры пресечения. Подобное решение не входило в должностные обязанности сотрудника полицейского.

- Преступные действия пресекли сотрудники УФСБ России по Ростовской области, - отметили в ведомстве.

Сейчас следствием решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения. Специалисты проводят комплекс необходимых мероприятий.

ИСТОЧНИК KP.RU