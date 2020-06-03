Житель Ростовской области на дворовой плантации выращивал 1300 кустов наркотиков
Настоящего домашнего наркофермера задержали донские полицейские. Как оказалось, 39-летний житель Каменского района устроил на своем приусадебном участке плантацию, где выращивал наркотики.
Так, прямо во дворе у него находились две теплицы, которые были оснащены специальными лампами и приборами для культивирования. В общей сложности стражи порядка насчитали 1 300 кустов наркосодержащего растения. Их уже изъяли. Кроме того, в доме находились спрятанные наркотики - тайники были повсюду. В их числе и расфасованные в пакеты. Всего их было больше ста штук, а весом более, чем два кило.
- Сыщики выяснили, что на площадке специально созданного онлайн-магазина подозреваемый пытался сбыть запрещенные вещества, путем закладок, - рассказали в донском главке.
В отношении предприимчивого селянина возбудили сразу несколько уголовных дел. Сейчас мужчина находится под стражей. Ему грозит солидный тюремный срок.
ИСТОЧНИК KP.RU