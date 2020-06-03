2020-06-03T16:38:23+03:00
Общество

Житель Ростовской области на дворовой плантации выращивал 1300 кустов наркотиков

Дома он организовал целую нарколабораторию
ГОШЕВ Игорь
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В отношении наркофермера возбудили сразу несколько уголовных дел.В отношении наркофермера возбудили сразу несколько уголовных дел.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Настоящего домашнего наркофермера задержали донские полицейские. Как оказалось, 39-летний житель Каменского района устроил на своем приусадебном участке плантацию, где выращивал наркотики.

Так, прямо во дворе у него находились две теплицы, которые были оснащены специальными лампами и приборами для культивирования. В общей сложности стражи порядка насчитали 1 300 кустов наркосодержащего растения. Их уже изъяли. Кроме того, в доме находились спрятанные наркотики - тайники были повсюду. В их числе и расфасованные в пакеты. Всего их было больше ста штук, а весом более, чем два кило.

- Сыщики выяснили, что на площадке специально созданного онлайн-магазина подозреваемый пытался сбыть запрещенные вещества, путем закладок, - рассказали в донском главке.

В отношении предприимчивого селянина возбудили сразу несколько уголовных дел. Сейчас мужчина находится под стражей. Ему грозит солидный тюремный срок.

ИСТОЧНИК KP.RU

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