2020-06-03T16:51:27+03:00
Общество

85 миллионов рублей потратят на восстановление дома в Азове, где произошел взрыв бытового газа

Все восстановительные работы должны быть выполнены до 30 ноября
ГОШЕВ Игорь
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Все восстановительные работы должны быть выполнены до 30 ноября. Фото: Правительство РО.Все восстановительные работы должны быть выполнены до 30 ноября. Фото: Правительство РО.
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В городе Азове восстановят дом, который пострадал от взрыва бытового газа еще в феврале этого года. Тогда в доме на улице Павлова в результате ЧП пострадали 13 квартир.

Как рассказали в региональном правительстве, более 85 млн рублей пойдут на завершения аварийно-восстановительных работ. А деньги будут выделены из резервного фонда области.

После проведенных экспертиз стало ясно, что восстановления требуют помещения первого подъезда и квартира № 19 во втором подъезде. Там необходимо заново выполнить кирпичную кладку, устранить трещину на наружной стене дома, восстановить внутренние перегородки третьего этажа. Также в доме будут отремонтированы и квартиры, но уже из других средств.

К слову, дом уже подключен ко всем коммуникациям, а все пригодные для жилья квартиры второго и третьего подъездов, за исключением квартиры № 19, заселены.

- Все восстановительные работы в соответствии с утвержденной дорожной картой должны быть выполнены до 30 ноября, - добавил собеседник издания.

ИСТОЧНИК KP.RU

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