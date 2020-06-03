Ростовские ученые открыли возможность управления киральностью

3 Июнь 2020 2020-06-03T17:05:33+03:00

Это свойство является одним из самых интригующих фундаментальных явлений в природе

Изменить размер текста: A A

Ученые Южного Федерального Университета открыли возможность управления киральностью. Как рассказали в вузе, это свойство, описывающее системы, которые отличаются от их зеркальных изображений.

- Цветки подсолнечника, морские ракушки, молекулы ДНК, все это примеры киральных систем, встречающихся в природе, - говорят специалисты. - Материалы, состоящие из киральных молекул, находят широкое применение в различных областях - от нелинейной оптики до биологии и фармацевтики. киральные структуры образуют основу для нового поколения искусственных киральных наноматериалов, создаваемых на основе магнитных соединений, жидких кристаллов, и углеродных нанотрубок. Однако киральность обычно является неизменным врожденным свойством данного материала.

Фото: ЮФУ

Коллектив кафедры нанотехнологии ЮФУ, в сотрудничестве с исследователями, в том числе из Франции и США, впервые показал возможность переключения киральности в наноситемах.

- Для этого используются особые материалы, сегнетоэлектрики, свойства которых традиционно исследуются Ростовскими физиками, - рассказали в ЮФУ. - Они обладают уникальным свойством сохранять электрическую поляризацию которая может переключаться внешним электрическим полем.

Суть открытия состоит в том, что поляризация в сегнетоэлектрической частице, изготовленной в форме нанотаблетки, образует необычную структуру, скирмион, распределение полей в которой можно представить себе, как своеобразный фонтан поляризации закручивающийся по- или против часовой стрелки обусловливая киральность системы.

Совместное исследование международной группы учёных, опубликовано в журнале Scientific Reports группы NATURE.