2020-06-03T17:27:24+03:00
Общество

Видеосервис Wink представляет рейтинги просмотров за апрель и май

материал предоставлен ПАО «Ростелеком»
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Видеосервис Wink компании «Ростелеком» представляет рейтинги просмотров за апрель и май 2020 года. Всего за два полных «самоизоляционных» месяца пользователи сервиса посмотрели более 100 миллионов фильмов, эпизодов сериалов и другого видеоконтента. Просмотр контента, в том числе на дополнительных экранах, продолжает увеличиваться, что помогает людям не чувствовать себя в культурной и информационной изоляции.

В апреле абсолютными лидерами просмотров стали российские фильмы и сериалы. Первую строчку рейтинга ожидаемо занял фантастический триллер «Спутник», апрельская премьера которого впервые на рынке состоялась в цифровом формате, а не в офлайн-кинотеатрах. Зрители продолжали активно смотреть недавнюю премьеру — спортивную драму «Лед 2». Среди российских сериалов лидером стали «Корни» — увлекательная история возвращения столичного топ-менеджера в родные края.

Огромную долю в смотрении занимают мультфильмы и анимационные сериалы. Что неудивительно — дети также постоянно находятся дома и их около 16 часов в день надо чем-то занимать. В лидеры вышла премьера мультфильма «Тролли. Мировой тур». На первых строчках в топе зарубежного кино также обосновались фильмы для просмотра всей семьей — «Соник в кино», где живых актеров дополняют анимационные герои, и «Плохие парни навсегда» с Уиллом Смитом и Мартином Лоуренсом в ролях напарников-детективов.

В топе зарубежных сериалов в апреле первенствовали темы ужасов, эпидемий, апокалипсиса. Например, «Мир Дикого Запада» — фантастическая антиутопия про конфликт людей и роботов, а также «Ходячие мертвецы» — про людей, которые стараются выжить после зомби-апокалипсиса. Не случайно в лидерах оказались и «Хроники эпидемии». Хорошо, что замыкает топ-5 старый добрый сериал «Друзья», который в условиях изоляции вернул к себе интерес зрителей разных возрастов.

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