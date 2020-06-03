"Что такое пандемия и почему все в масках?!": мужчина впал в кому на два месяца и очнулся в другом мире

3 Июнь 2020 2020-06-03T17:28:04+03:00

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История, больше похожая на сюжет фантастического триллера, произошло в одной из московских больниц. Мужчине сделали сложную операцию, но через несколько дней он впал в кому. Очнулся пациент только спустя два месяца, когда по всей стране уже во всю бушевал коронавирус и действовали знакомые всем ограничения. Однако для него - это был новый, незнакомый мир. Об этом сообщили в "Комсомольской правде" 3 июня.

«Куда пропали машины», «что такое пандемия», «почему на улице так мало людей» и «зачем все ходят в масках»: далеко не весь список вопросов, которыми 52-летний москвич завалил своего лечащего врача. Чтобы понять, насколько удивительна эта история, перенесемся в прошлое.

6 марта - Олег попадает в Центральную клиническую больницу управделами президента. Ему должны были делать операцию по удалению опухоли в мозге. Тогда по новостям показывали, как развивается эпидемия в Китая, но в России на тот момент заболевшие исчислялись единицами. Вообще ему было не то громких заголовков - мужчина готовился к госпитализации.

- Операция прошла успешно, но через шесть дней начались осложнения и пациент впал в кому. Несколько врачей боролись за его жизнь. Справились в пневмонией, подозревали, что это "коронавирус", но все тесты дали отрицательные результаты. Его состояние было тяжелом, но случилось настоящее чудо: через два месяца он начал самостоятельно дышать. Мы сами не ожидали, что он так быстро пойдет на поправку. А вчера он сам зашел ко мне в кабинет! Любопытно, что пациента волновало не состояние его здоровья, а то что происходит в мире, - поделился с "Комсомольской правдой" нейрохирург ЦКБ Андрей Реутов.

Врачи не стали шокировать пациента и "вываливать" на него новости за последние два месяца. Вместо этого персонал больницы стал по чуть-чуть рассказывать ему о коронавируса и карантине.

- Мы не спеша вводили его в курс дела. Объясняли, что сейчас перемещение по городу ограничено, что на улице можно находиться только в масках и перчатках. Но больше всего его волновал запрет на посещение родственников. Он очень соскучился по своей супруги и не понимал, почему из-за "ковида" он должен находился в больнице один, - рассказал, как все было, Андрей Александрович.

Его жена тоже сильно соскучилась. Чтобы увидеться с любимым, она сделала все тесты на вирус. Как только пришли отрицательные результаты, она смогла его посетить. Теперь на вопросы о том, что сейчас происходит в мире, отвечает именно она.

- Уже в ближайшее время мы подготовим его к выписке. Для нас это уникальный пациент. И не только потому, что он вернулся к жизни после долгой комы. Да он прошелся по грани, был на волоске от смерти. Но удивительнее всего, что он показал всем нам, что уснул в одном мире, а проснулся в совершенно другом, - отметил Андрей Реутов.

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ИСТОЧНИК KP.RU