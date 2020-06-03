Патологоанатом из Ростовской области считает, что ограничения из-за коронавируса нужно продлить еще на месяц
В среду, 3 июня, в региональном пресс-центре по информированию населения о ситуации по новой коронавирусной инфекции прошел брифинг заместителя главного врача патологоанатомического бюро Ростовской области Юрия Макаренко.
Сейчас новая коронавирусная инфекция вызывает опасения медиков из-за непредсказуемости.
- Началом заболевания в Ростовской области нужно все же считать первые дни апреля, - говорит Юрий Макаренко. - Я считаю, что, минимум, на один месяц ограничительные мероприятия должны быть сохранены.
По его словам, самоизоляцию в Ростовской области нужно продлить из-за цикличности новой коронавирусной инфекции.
ИСТОЧНИК KP.RU