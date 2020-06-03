2020-06-03T18:04:13+03:00
Общество

Патологоанатом из Ростовской области считает, что ограничения из-за коронавируса нужно продлить еще на месяц

Новая коронавирусная инфекция вызывает опасения медиков
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Патологоанатомы вынуждены работать в специальных защитных костюмах. Фото: Архив КППатологоанатомы вынуждены работать в специальных защитных костюмах. Фото: Архив КП
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В среду, 3 июня, в региональном пресс-центре по информированию населения о ситуации по новой коронавирусной инфекции прошел брифинг заместителя главного врача патологоанатомического бюро Ростовской области Юрия Макаренко.

Сейчас новая коронавирусная инфекция вызывает опасения медиков из-за непредсказуемости.

- Началом заболевания в Ростовской области нужно все же считать первые дни апреля, - говорит Юрий Макаренко. - Я считаю, что, минимум, на один месяц ограничительные мероприятия должны быть сохранены.

По его словам, самоизоляцию в Ростовской области нужно продлить из-за цикличности новой коронавирусной инфекции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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