Патологоанатом из Ростовской области считает, что ограничения из-за коронавируса нужно продлить еще на месяц

3 Июнь 2020 2020-06-03T18:04:13+03:00

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В среду, 3 июня, в региональном пресс-центре по информированию населения о ситуации по новой коронавирусной инфекции прошел брифинг заместителя главного врача патологоанатомического бюро Ростовской области Юрия Макаренко.

Сейчас новая коронавирусная инфекция вызывает опасения медиков из-за непредсказуемости.

- Началом заболевания в Ростовской области нужно все же считать первые дни апреля, - говорит Юрий Макаренко. - Я считаю, что, минимум, на один месяц ограничительные мероприятия должны быть сохранены.

По его словам, самоизоляцию в Ростовской области нужно продлить из-за цикличности новой коронавирусной инфекции.

ИСТОЧНИК KP.RU