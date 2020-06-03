Психопат с топором в погоне за «демонами»: свирепый житель донского хутора зарубил мать и покалечил сестру

3 Июнь 2020 2020-06-03T17:51:53+03:00

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Леденящее душу жестокое убийство произошло в Семикаракорском районе Ростовской области 29 мая. У жителя местного хутора Балабинка «сорвало планку» и он, вооружившись топором, устроил резню, потрясшую даже бывалых оперативников.

Как сообщает источник в правоохранительных органах, 38-летний мужчина страдал психическим заболеванием. Большую часть времени проводил спокойно, но иногда его «накрывало», и в дикой ярости он становился импульсивным и неуправляемым.

Так произошло и в роковой день. Очередной приступ привел жителя хутора в состояние берсерка. Рассвирепевший мужчина схватился за топор и кинулся на своих родственников. Первая под горячую руку попалась мать, которую он зарубил на месте.

Затем безумец нанес тяжелые увечья своей родной сестре — у нее рубленая рана головы и раздробленный палец. Женщину с травмами доставили в больницу.

- Мужчину задержали, а топор изъяли. На подозреваемого завели уголовное дело по статьям «убийство» и «покушение на убийство», - отметил информированный источник в правоохранительных органах.

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ИСТОЧНИК KP.RU