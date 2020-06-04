2020-06-03T17:56:52+03:00
Общество

Более 350 млрд рублей: В дни пандемии коронавируса предпринимателей поддержал ВТБ

Многие компании уже возобновили активную деятельность, благодаря полученным возможностям
Ольга КУБЫШЕВА
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Фото: ВТБ.Фото: ВТБ.
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За период пандемии Covid-19 общее количество принятых от клиентов среднего и малого бизнеса заявок в ВТБ превышает 18 тысяч.

- Суммарный объем одобренной поддержки малому и среднему бизнесу с нашей стороны уже составил 356 млрд рублей, - отметил заместитель президента - председателя правления банка Денис Бортников. - Это значительная сумма, которая нацелена на обеспечение устойчивой работы российских предприятий. Мы отмечаем, что многие компании уже возобновили активную деятельность, благодаря полученной поддержке. При этом работа не останавливается - с 1 июня мы начали оформление кредитов по программе со ставкой 2% годовых и уже одобрили более 1 200 заявок клиентов, что говорит о высокой востребованности новой программы.

Так, по новой госпрограмме поддержки занятости в рамках постановления Правительства РФ № 696 ВТБ одобрил заявки от клиентов на сумму более 19 млрд рублей, что составляет порядка 40% от общего объема проведенных кредитными учреждениями одобрений*.

Финансирование же под 2% годовых с отсрочкой платежей получают клиенты банка по всей стране: и представители малого и микробизнеса, и предприятия, обеспечивающие сотни рабочих мест, среди которых - федеральная сеть «Золотое яблоко», отель Lotte в Самаре, автодилер бренда Volkswagen в Твери ГК Макрон Авто, один из крупнейших производителей диванов в России - компания MZ5 Group и другие. Известно, что заемщикам при сохранении не менее 80% штата работников государством будет погашено от 50 до 100% задолженности по кредиту перед банком.

Кроме того, большим спросом у клиентов ВТБ пользуются программы реструктуризации действующих кредитов. На оформление кредитных каникул поступило 7 тысяч заявок от среднего и малого бизнеса. В этом направлении банк работает в рамках собственных программ отсрочки и рефинансирования на срок до 10 лет, госпрограммы субсидирования снижения для клиентов процентной ставки на 2/3 и предоставления отсрочки платежей по действующим кредитным договорам на полгода, а также ФЗ № 106. Общий объем одобренных реструктуризаций действующих кредитов среднего и малого бизнеса превысил 314 млрд рублей.

По льготной программе кредитования на выплату зарработникам в рамках Постановления Правительства РФ № 422 от юрлиц и индивидуальных предпринимателей в ВТБ поступило 8 500 заявок. Всего по данной программе банк одобрил кредиты на сумму 23 млрд рублей.

*По данным Минэкономразвития РФ на 2.06.2020.

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