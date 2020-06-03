2020-06-03T18:30:24+03:00
Общество

Защитник Константин Ковалев может стать игроком «Ростова»

Игрок усилит команду
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Клуб может пополнить защитник Константин Ковалев. Фото: пресс-служба ФК "Ростов"Клуб может пополнить защитник Константин Ковалев. Фото: пресс-служба ФК "Ростов"
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20-летний игрок курского «Авангарда» Константин Ковалев может сыграть за желто-синих уже этим летом. Как сообщает «Матч ТВ», стороны согласовали трансфер защитника.

Руководство ростовского клуба вело переговоры о переходе игрока. Известно, что подобные планы были и у «Балтики». В минувшем первенстве ФНЛ футболист провел 18 матчей, забив один мяч в ворота соперников.

Напомним, 19 июня ближайший матч ФК «Ростов» сыграет на выезде. Сезон продолжится игрой на выезде с «Сочи».

Сейчас ростовский клуб занимает четвертую строчку РПЛ, уступая «Зениту», «Локомотиву» и «Краснодару». У донского клуба есть все шансы улучшить место в турнирной таблице.

ИСТОЧНИК KP.RU

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