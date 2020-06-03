Защитник Константин Ковалев может стать игроком «Ростова»
20-летний игрок курского «Авангарда» Константин Ковалев может сыграть за желто-синих уже этим летом. Как сообщает «Матч ТВ», стороны согласовали трансфер защитника.
Руководство ростовского клуба вело переговоры о переходе игрока. Известно, что подобные планы были и у «Балтики». В минувшем первенстве ФНЛ футболист провел 18 матчей, забив один мяч в ворота соперников.
Напомним, 19 июня ближайший матч ФК «Ростов» сыграет на выезде. Сезон продолжится игрой на выезде с «Сочи».
Сейчас ростовский клуб занимает четвертую строчку РПЛ, уступая «Зениту», «Локомотиву» и «Краснодару». У донского клуба есть все шансы улучшить место в турнирной таблице.
ИСТОЧНИК KP.RU