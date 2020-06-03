2020-06-03T18:40:24+03:00
Коронавирус Covid-19

Ученые сообщили, когда на Дону "ковидная" пандемия пойдет на спад

Доцент ЮФУ объяснил, что значит "зеленая зона" и как она вычисляется.
Дадаян Давид
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Ученый отметил, что спуск с плато по коронавирусу действительно затянулся. Фото: архив "КП"Ученый отметил, что спуск с плато по коронавирусу действительно затянулся. Фото: архив "КП"
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В эфире радио "Комсомольская правда" состоялся интересный разговор с ученым ЮФУ, который объяснил, когда пандемия коронавируса в донском регионе пойдет на спад. По словам руководителя офиса образовательных программ по машинному обучению и большим данным Алексеем Целых, Ростовская область выйдет в "зеленую зону" уже к концу этого месяца.

- Мы уточнили прогноз: если раньше мы считали, что спад произойдет в конце мая, то сейчас это 24 июня. "Зеленая зона" характеризуется тем, что число новых случаев заражения растет медленнее, чем количество выздоровевших, - отметил доцент ЮФУ Алексей Целых.

При этом недавно стало известно, что в тот же самый день пройдет военный Парад по случаю 75-летия Великой Победы. Неужели ученые подстроились под мнение властей и искусственно выбрали этот день?

- Математически это чистое совпадение. Когда я вычислял эту дату на отрезке, о параде еще не знал. За последние месяцы мы убедились, что интерес к статистике - это черта нашего национального характера. Все дело в том, что сейчас в поисковых системы данные о вируса россияне ищут в два раза чаще, чем британцы и в четыре раза чаще, чем американцы. На Дону это вообще ломанная линия - настоящие американские горки, - добавил ученый.

Кроме того, он отметил, что спуск с плато по коронавирусу действительно затянулся. Однако, если действовать вопреки и пренебрегать мерами предосторожности, то никакая математика не поможет.

Полностью прослушать эфир с экспертам можно в нашем подкасте на радио "Комсомольская правда". Слушайте нас каждый день на 89.8 ФМ.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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