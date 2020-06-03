Ростовчанин просит увеличить количество маршрутов на улице Вити Черевичкина

3 Июнь 2020 2020-06-03T19:14:53+03:00

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В Ростове местный житель просит увеличить количество маршрутов на улице Вити Черевичкина.

Свою инициативу Александр Внуков опубликовал на популярном сервисе. Автор считает, что, если изменить схему движения автобуса № 68, а также отменить автобус № 53, то участок от проспекта 40-летия Победы до улицы 40-я Линия останется совершенно без транспортного сообщения. А жителям переулка Александровского каждый раз придется преодолевать путь почти в километр, чтобы сесть хоть на какой-нибудь транспорт.

- На этом участке расположена остановка «Обувная фабрика», и она находится очень далеко от предприятий и жилых домой, - написал Александр. - Предлагаю изменить схему одного из шести маршрутов, следующих через улицу Сарьяна, для обеспечения транспортной доступности по улице Вити Черевичкина.

Сейчас инициатива набрала только шесть голосов "за". Чтобы власти отреагировали на петицию, ей необходимо набрать 500 голосов за 90 дней.

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ИСТОЧНИК KP.RU