В Ростовском зоопарке на свет появились детеныши черных лебедей

3 Июнь 2020 2020-06-03T19:50:28+03:00

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В Ростове в зоопарке родились шесть птенцов черных лебедей.

- Самка откладывает, как правило, от 4 до 8 яиц, которые высиживает в течение 35 суток. Птенцы рождаются пушистыми и, независимо от вида, имеют серый окрас, - сообщили в пресс-службе ростовского зоопарка.

Сейчас новоиспеченные родители и их выводок находятся на озере. Птенцы плавают самостоятельно вместе с родителями. Взрослые птицы добывают веточки со дна озера и кормят малышей. Кроме того, в их ежедневный рацион входят комбикорм, мел, свекла, капуста, тыква, морковь, пшеничные отруби, люцерна и ячмень.

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ИСТОЧНИК KP.RU