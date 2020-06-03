В Ростовской области собака искусала семилетнего ребенка

3 Июнь 2020 2020-06-03T20:12:33+03:00

Соседская собака напала на ребенка в Новочеркасске Фото: "КП" Архив

К счастью, госпитализация мальчику не понадобилась

Изменить размер текста: A A

В Ростовской области собака напала на ребенка.

Инцидент произошел в городе Новочеркасске вчера, 2 июня, на улице Железнодорожной. На семилетнего мальчика набросилась соседская собака.

- По неизвестной причине на школьника напала собака, живущая у соседей. Пес покусал мальчика. Особенно пострадали спина, голени и ягодицы. Ребенка отвезли в Больницу скорой медицинской помощи. Доктора назначили ему лечение и поставили прививки от бешенства, - сообщает издание DonDay Новочеркасск.

В настоящее время жизни и здоровью младшеклассника ничто не угрожает. К счастью, укусы животного оказались неглубокими, а раны не рваными и ребенка отпустили домой. Госпитализация школьнику тоже не понадобилась.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростове на Западном стая собак напала на ребенка.

Школьник госпитализирован.

ВНИМАНИЕ!

Давайте делать любимую газету вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!

ИСТОЧНИК KP.RU