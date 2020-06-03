2020-06-03T20:12:33+03:00
Происшествия

В Ростовской области собака искусала семилетнего ребенка

К счастью, госпитализация мальчику не понадобилась
Виктория Никитина
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Соседская собака напала на ребенка в НовочеркасскеСоседская собака напала на ребенка в НовочеркасскеФото: "КП" Архив
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В Ростовской области собака напала на ребенка.

Инцидент произошел в городе Новочеркасске вчера, 2 июня, на улице Железнодорожной. На семилетнего мальчика набросилась соседская собака.

- По неизвестной причине на школьника напала собака, живущая у соседей. Пес покусал мальчика. Особенно пострадали спина, голени и ягодицы. Ребенка отвезли в Больницу скорой медицинской помощи. Доктора назначили ему лечение и поставили прививки от бешенства, - сообщает издание DonDay Новочеркасск.

В настоящее время жизни и здоровью младшеклассника ничто не угрожает. К счастью, укусы животного оказались неглубокими, а раны не рваными и ребенка отпустили домой. Госпитализация школьнику тоже не понадобилась.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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