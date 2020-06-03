Подписчики Полины Дибровой раскритиковали косплей на семейку Адамс

3 Июнь 2020 2020-06-03T20:48:20+03:00

Полина Диброва устроила сыну день рождение в стиле сериала "Семейка Адамс". Фото: аккаунт Полины Дибровой в Инстаграм

Изменить размер текста: A A

Ростовчанка Полина Диброва организовала сыну на пятилетие вечеринку в стиле сериала "Семейка Адамс".

Модель вместе со своим супругом Дмитрием Дибровым переоделись в костюмы известных героев, а детям белой гуашью разрисовали лица. Дом был украшен в темных тонах, а всюду стояли фигурки скелетов. Девушка опубликовала снимки с костюмированной вечеринки в своем аккаунте в соцсети Инстаграм.

- Наша славная „Семейка Адамс“. Как вам перевоплощение? Комментируйте, друзья, - попросила подписчиков Диброва.

Мнения подписчиков разошлись.

«Мне не понравилось. Это цирк какой-то», «Я даже не сразу узнала вас. Только потом, когда посмотрела, кто опубликовал фото», - сказали пользователи.

Многие заявили, что им понравилась задумка и то, что Диброва была брюнеткой.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Ростовчанка Полина Диброва рассказала о трудностях после переезда в новый дом.

Девушка пережила пожары, потопы, неисправности и ремонты.

ВНИМАНИЕ!

Давайте делать любимую газету вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!

ИСТОЧНИК KP.RU