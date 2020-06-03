Подписчики Полины Дибровой раскритиковали косплей на семейку Адамс
Ростовчанка Полина Диброва организовала сыну на пятилетие вечеринку в стиле сериала "Семейка Адамс".
Модель вместе со своим супругом Дмитрием Дибровым переоделись в костюмы известных героев, а детям белой гуашью разрисовали лица. Дом был украшен в темных тонах, а всюду стояли фигурки скелетов. Девушка опубликовала снимки с костюмированной вечеринки в своем аккаунте в соцсети Инстаграм.
- Наша славная „Семейка Адамс“. Как вам перевоплощение? Комментируйте, друзья, - попросила подписчиков Диброва.
Мнения подписчиков разошлись.
«Мне не понравилось. Это цирк какой-то», «Я даже не сразу узнала вас. Только потом, когда посмотрела, кто опубликовал фото», - сказали пользователи.
Многие заявили, что им понравилась задумка и то, что Диброва была брюнеткой.
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ИСТОЧНИК KP.RU