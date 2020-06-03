Нелегальный ларек с шаурмой в Ростове заложили камнями
В Ростове нашли новый способ для борьбы с нелегальными торговцами шаурмой.
В этот раз меры были приняты радикальные. К торговой точке вчера, 2 июня, подъехал трактор и забарикадировал вход бетонными блоками. Но стоит отметить, что камни перегородили и тротуар для пешеходов и испортили бордюрный камень.
Все эти меры были приняты из-за того, что ларек располагался на муниципальной земле без правовых документов, при этом продолжал торговую деятельность. Там предлагали шаурму на вынос.
- Материалы по объекту были переданы в отдел полиции N7. Было принято решение о блокировке доступа к объекту, - сообщила в своем аккаунте Инстаграм администрация Пролетарского района Ростова.
Но местные жители оказались возмущены такими действиями властей. Горожане считают, что даже такие радикальные методы проблему все равно не решат.
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По итогам рейда были составлены 28 административных протоколов.
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ИСТОЧНИК KP.RU