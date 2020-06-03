Ростовчане нашли причину затяжных холодов в донской столице
Ростовчане опубликовали в одном из городских пабликов соцсети забавный снимок.
На фото был изображен обыкновенный дом, но примечателен он был тем, что кому-то из жильцов кондиционер ставили недобросовестные рабочие. Таким образом, блок, который должен был стоять внутри, почему-то оказался снаружи, а внешний, по всей видимости, висел в квартире.
- Кажется, найдена причина холодной погоды в Ростове..., - рискнул предположить автор снимка.
Горожане саркастически отреагировали на произошедшее.
«Остаётся найти пульт», «Служба спасения погоды мчит на помощь», «Наверное, пьяный монтажник ставил», «Так много вопросов и так мало ответов», - написали пользователи.
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ИСТОЧНИК KP.RU