2020-06-03T21:48:19+03:00
Общество

Ростовчане нашли причину затяжных холодов в донской столице

Кто-то просто повесил на улице кондиционер
Виктория Никитина
Поделиться:
Кто-то из ростовчан решил проветрить улицу. Фото: соцсетиКто-то из ростовчан решил проветрить улицу. Фото: соцсети
Изменить размер текста:

Ростовчане опубликовали в одном из городских пабликов соцсети забавный снимок.

На фото был изображен обыкновенный дом, но примечателен он был тем, что кому-то из жильцов кондиционер ставили недобросовестные рабочие. Таким образом, блок, который должен был стоять внутри, почему-то оказался снаружи, а внешний, по всей видимости, висел в квартире.

- Кажется, найдена причина холодной погоды в Ростове..., - рискнул предположить автор снимка.

Горожане саркастически отреагировали на произошедшее.

«Остаётся найти пульт», «Служба спасения погоды мчит на помощь», «Наверное, пьяный монтажник ставил», «Так много вопросов и так мало ответов», - написали пользователи.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Взобравшаяся на девятый этаж белка-руфер восхитила ростовчан своей храбростью.

Зверек искал, чем бы поживиться на людских балконах.

ВНИМАНИЕ!

Давайте делать любимую газету вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Ростовчане нашли причину затяжных холодов в донской столице
Нелегальный ларек с шаурмой в Ростове заложили камнями
Подписчики Полины Дибровой раскритиковали косплей на семейку Адамс
В Ростовской области собака искусала семилетнего ребенка
В Ростовском зоопарке на свет появились детеныши черных лебедей
Ростовчанин просит увеличить количество маршрутов на улице Вити Черевичкина
Ученые сообщили, когда на Дону "ковидная" пандемия пойдет на спад
В Ростове-на-Дону перенесли старт купального сезона из-за коронавируса
Защитник Константин Ковалев может стать игроком «Ростова»
Психопат с топором в погоне за «демонами»: свирепый житель донского хутора зарубил мать и покалечил сестру
Патологоанатом из Ростовской области считает, что ограничения из-за коронавируса нужно продлить еще на месяц
Видеосервис Wink представляет рейтинги просмотров за апрель и май
"Что такое пандемия и почему все в масках?!": мужчина впал в кому на два месяца и очнулся в другом мире
Ростовские ученые открыли возможность управления киральностью
85 миллионов рублей потратят на восстановление дома в Азове, где произошел взрыв бытового газа
Житель Ростовской области на дворовой плантации выращивал 1300 кустов наркотиков