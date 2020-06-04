В Новочеркасске из реки выловили труп мужчины

4 Июнь 2020 2020-06-03T23:40:39+03:00

Изменить размер текста: A A

В Ростовской области в реке нашли труп мужчины.

Инцидент произошел в городе Новочеркасске на улице Санаторной еще 25 мая 2020 года. На место происшествия вызвали правоохранителей и скорую помощь.

- Труп на поверхности воды заметили местные жители. Люди вызвали спасателей, которые прибыли на место происшествия и вытащили тело, - сообщает DonDay Новочеркасск.

Удалось установить, что покойный это 52-летний местный житель. На данный момент следов насильственной смерти на теле погибшего не обнаружено. Известно, что умерший страдал от ишемической болезни сердца. Есть вероятность, что диагноз стал причиной его гибели.

Точную причину смерти установит патолого-анатомическая экспертиза.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростовской области нашли труп мужчины с изуродованным лицом.

Погибшего избили до смерти.

ВНИМАНИЕ!

Давайте делать любимую газету вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!

ИСТОЧНИК KP.RU