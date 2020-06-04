2020-06-03T23:40:39+03:00
Происшествия

В Новочеркасске из реки выловили труп мужчины

Погибший страдал от ишемической болезни сердца
Виктория Никитина
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В Ростовской области нашли труп мужчиныВ Ростовской области нашли труп мужчиныФото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП
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В Ростовской области в реке нашли труп мужчины.

Инцидент произошел в городе Новочеркасске на улице Санаторной еще 25 мая 2020 года. На место происшествия вызвали правоохранителей и скорую помощь.

- Труп на поверхности воды заметили местные жители. Люди вызвали спасателей, которые прибыли на место происшествия и вытащили тело, - сообщает DonDay Новочеркасск.

Удалось установить, что покойный это 52-летний местный житель. На данный момент следов насильственной смерти на теле погибшего не обнаружено. Известно, что умерший страдал от ишемической болезни сердца. Есть вероятность, что диагноз стал причиной его гибели.

Точную причину смерти установит патолого-анатомическая экспертиза.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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