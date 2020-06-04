В Ростовской области психопат насмерть зарубил мать-пенсионерку топором

4 Июнь 2020 2020-06-04T09:55:55+03:00

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Кровавая драма разыгралась в одной из семей Семикаракорского района. Во время бытового конфликта 38-летний мужчина убил свою мать. Разъяренный сын зарубил ее топором и даже бросился на сестру, но та чудом смогла спастись.

Трагедия разыгралась в конце мая в хуторе Балабинка. Разъяренный дончанин нанес шесть ударов топором по голове своей 65-летней маме. Но на этом нападавший не остановился. Еще два удара прилетело по телу и голове его 34-летней сестре. Пенсионерка умерла на месте происшествия, а ее дочь успели доставить в больницу, где ей оказали всю необходимую медицинскую помощь. Потерпевшая находилась в тяжелом состоянии, но врачи смогли ее выходить.

- Подозреваемого в нападении мужчину задержали. Его заключили под стражу, - сообщили в СУ СК по Ростовской области.

Следователи установили, что нападавший долгое время состоит на учёте у психиатра. Сейчас отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статьям «Убийство» и «Покушение на убийство».

ИСТОЧНИК KP.RU