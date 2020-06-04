В Ростовской области власти выделят 85 млн рублей на ремонт дома после взрыва газа
На Дону выделят более 85 млн рублей из резервного фонда Ростовской области на реконструкцию многоквартирного дома в Азове, где 22 февраля 2020 года произошел взрыв газа. Как сообщает пресс-служба губернатора области, здание будут восстановлено к декабрю.
Все разрушенные квартиры отремонтируют за счет средств компании.
- Восстановительные работы должны завершиться до 30 ноября, - отметили в пресс-службе правительства Ростовской области.
Почти во все квартиры жилого дома заселились жильцы. В помещениях было подключено электроснабжение, водоснабжение, водоотведение и газоснабжение второго и третьего подъездов.
Проведение капитального ремонта необходимо для первого подъезда и квартиры №19. Там нужно выполнить кирпичную кладку, заделать трещину и возвести заново внутренние перегородки на одном из этажей многоквартирного дома.
ИСТОЧНИК KP.RU