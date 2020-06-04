2020-06-04T15:25:43+03:00
Общество

В Ростовской области власти выделят 85 млн рублей на ремонт дома после взрыва газа

13 квартир нуждаются в ремонте
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Средства на ремонт дома выделили из резервного фондаСредства на ремонт дома выделили из резервного фонда
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На Дону выделят более 85 млн рублей из резервного фонда Ростовской области на реконструкцию многоквартирного дома в Азове, где 22 февраля 2020 года произошел взрыв газа. Как сообщает пресс-служба губернатора области, здание будут восстановлено к декабрю.

Все разрушенные квартиры отремонтируют за счет средств компании.

- Восстановительные работы должны завершиться до 30 ноября, - отметили в пресс-службе правительства Ростовской области.

Почти во все квартиры жилого дома заселились жильцы. В помещениях было подключено электроснабжение, водоснабжение, водоотведение и газоснабжение второго и третьего подъездов.

Проведение капитального ремонта необходимо для первого подъезда и квартиры №19. Там нужно выполнить кирпичную кладку, заделать трещину и возвести заново внутренние перегородки на одном из этажей многоквартирного дома.

ИСТОЧНИК KP.RU

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