У сурикатов Ростовского зоопарка наступил пляжный сезон

4 Июнь 2020 2020-06-04T17:27:39+03:00

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В первые летние деньки очаровательные сурикаты ростовского зоопарка решили открыть пляжный сезон.

Маленькие хищники из-за отсутствия посетителей позволили себе расслабиться в открытом вольере. Животные грелись на солнышке и попали в объектив фотокамеры. Оказывается, сурикаты позируют не хуже профессиональных моделей, а во многом даже превосходят их.

Пушистики греются под лучами летнего солнышка. Фото: пресс-служба ростовского зоопарка

Как рассказали в пресс-службе Ростовского зоопарка, эти животные активны и крайне осторожны.Они «стоят на посту», чтобы вовремя заметить приближающуюся опасность. За ночь зверьки сжигают большое количество калорий и теряют около 5% веса.

- Сурикат хищники, но рацион их очень разнообразен: различные овощи и фрукты, насекомые и другие беспозвоночные. С удовольствием едят птичьи яйца и мелких грызунов, - отметили в зоопарке.

Сурикаты любознательны и осторожны. Фото: пресс-служба ростовского зоопарка

ИСТОЧНИК KP.RU