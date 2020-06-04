Добронравов под веселящим газом удивил публику
Виктор Добронравов, сын знаменитого актера из Таганрога Федора Добронравова, удивил публику новым видео, на котором он исполнил песню необычным голосом. Знаменитый актер спел от всего сердца, однако зрители смогли разглядеть в его руках необычный предмет. Кажется это был шарик. Может быть он помог ему преобразить выступление перед друзьями? Небольшой ролик появился в "инстаграмм-сторис" знаменитого артиста накануне.
На кадрах видно, что Виктор отдыхает в компании своих друзей и близких. В какой-то момент он решил развеселить заскучавшую публику и обратил внимание на шарик с гелием, лежавший поблизости. Он взял его, "откупорил" и вдохнул часть содержимого.
Получилась забавная картина: Виктор младший при всех исполняет песню, но очень высоким, мультяшным голосом.
- Вообще-то я баритон, но простудился, долго болел, - оставил шуточную подпись под роликом актер.
В. Добронравов.
Путем несложного поиска становится понятно, что Виктор исполняет песню из советского фильма "Мистер Икс", снятого еще в 1958 году. Эта картина в музыкальном жанре рассказывает история любви знаменитого артиста цирка и богатой молодой вдовы графини, всегда окруженной толпами поклонников.
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ИСТОЧНИК KP.RU