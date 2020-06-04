Добронравов под веселящим газом удивил публику

4 Июнь 2020 2020-06-04T17:10:45+03:00

Виктор опубликовал видео в "инстаграмме", на котором он предстал в неожиданном образе и спел мультяшным голосом [видео]

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Виктор Добронравов, сын знаменитого актера из Таганрога Федора Добронравова, удивил публику новым видео, на котором он исполнил песню необычным голосом. Знаменитый актер спел от всего сердца, однако зрители смогли разглядеть в его руках необычный предмет. Кажется это был шарик. Может быть он помог ему преобразить выступление перед друзьями? Небольшой ролик появился в "инстаграмм-сторис" знаменитого артиста накануне.

На кадрах видно, что Виктор отдыхает в компании своих друзей и близких. В какой-то момент он решил развеселить заскучавшую публику и обратил внимание на шарик с гелием, лежавший поблизости. Он взял его, "откупорил" и вдохнул часть содержимого.

Получилась забавная картина: Виктор младший при всех исполняет песню, но очень высоким, мультяшным голосом.

- Вообще-то я баритон, но простудился, долго болел, - оставил шуточную подпись под роликом актер.

В. Добронравов.

Путем несложного поиска становится понятно, что Виктор исполняет песню из советского фильма "Мистер Икс", снятого еще в 1958 году. Эта картина в музыкальном жанре рассказывает история любви знаменитого артиста цирка и богатой молодой вдовы графини, всегда окруженной толпами поклонников.

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ИСТОЧНИК KP.RU