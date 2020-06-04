2020-06-04T17:10:45+03:00
Общество

Добронравов под веселящим газом удивил публику

Виктор опубликовал видео в "инстаграмме", на котором он предстал в неожиданном образе и спел мультяшным голосом [видео]
Дадаян Давид
Поделиться:
Виктор- старший сын знаменитого актера Федора ДобронравоваВиктор- старший сын знаменитого актера Федора Добронравова
Изменить размер текста:

Виктор Добронравов, сын знаменитого актера из Таганрога Федора Добронравова, удивил публику новым видео, на котором он исполнил песню необычным голосом. Знаменитый актер спел от всего сердца, однако зрители смогли разглядеть в его руках необычный предмет. Кажется это был шарик. Может быть он помог ему преобразить выступление перед друзьями? Небольшой ролик появился в "инстаграмм-сторис" знаменитого артиста накануне.

На кадрах видно, что Виктор отдыхает в компании своих друзей и близких. В какой-то момент он решил развеселить заскучавшую публику и обратил внимание на шарик с гелием, лежавший поблизости. Он взял его, "откупорил" и вдохнул часть содержимого.

Получилась забавная картина: Виктор младший при всех исполняет песню, но очень высоким, мультяшным голосом.

- Вообще-то я баритон, но простудился, долго болел, - оставил шуточную подпись под роликом актер.

В. Добронравов.

Путем несложного поиска становится понятно, что Виктор исполняет песню из советского фильма "Мистер Икс", снятого еще в 1958 году. Эта картина в музыкальном жанре рассказывает история любви знаменитого артиста цирка и богатой молодой вдовы графини, всегда окруженной толпами поклонников.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Грезившая карьерой в ростовской мэрии звезда Playboy Мария Лиман возглавила сотню самых красивых девушек страны. Красавица считает актерское мастерство важной частью профессиональных навыков [фото]

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Ростове на полгода перекроют движение на одной из центральных улиц
В Ростове поссорившийся с женой мужчина убил супругу ударом молотка
Добронравов под веселящим газом удивил публику
У сурикатов Ростовского зоопарка наступил пляжный сезон
Жених-неудачник похитил букет цветов у памятника героям войны в Ростове
Ремонт ванной комнаты: как сделать все правильно и качественно
В Ростовской области власти выделят 85 млн рублей на ремонт дома после взрыва газа
"Зачем мы сдавали на ремонт школы!": Снос старейшего ростовского лицея попал на видео
Приемная кампания в ДГТУ стартует с 10 июня
В Ростовской области в жилом доме раздался хлопок газа
В Ростове-на-Дону жильцы дома на улице Горького остались без горячей воды из-за соседей
Производство птицы планируют возобновить в Ростовской области
Культурные ценности XIX века в Испанию и Америку отправил житель Ростова-на-Дону
Ростовская область оказалась на шестом месте в России по количеству больных коронавируосом
В Таганроге грабитель напал на женщину прямо в подъезде
Физический факультет ЮФУ
Дмитрий Тарасов умилил соцсети снимком с любимыми дочками
В Ростовской области врачи не смогли спасти от коронавируса жизни еще троих пациентов
Прием в вуз в инновационном формате
Дорогие абитуриенты!
Ничего святого!: Житель Ростовской области стащил дорогие иконы, но его поймали
Яркий фотоконкурс для ростовчан
Певица Татьяна Котова показала, как должна выглядеть идеальная фигура
Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин рассказал о подведении футболистов на поле после длительной самоизоляции
Российское посольство требует оказать медицинскую помощь заключенному в американской тюрьме ростовскому летчику Ярошенко