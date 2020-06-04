В Ростове поссорившийся с женой мужчина убил супругу ударом молотка
Супружеская ссора переросла в кровавую потасовку. Как пресс-служба Следственного комитета по Ростовской области, 35-летнего ростовчанина подозревают в убийстве своей любимой жены.
Разгоряченные супруги не на шутку поругались в ночь с 29 на 30 мая. Глава семье в состоянии алкогольного опьянения в порыве гнева ударил любимую молотком по голове. Женщину госпитализировали в больницу, где она умерла от полученных травм.
- Подозреваемый в преступлении заключен под стражу, - отметили в СУ СК.
Было установлено, что подозреваемый ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности за аналогичные преступления. Сейчас следователи устанавливают все детали произошедшего преступления.
ИСТОЧНИК KP.RU