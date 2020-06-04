2020-06-04T18:21:11+03:00
Общество

В Ростове поссорившийся с женой мужчина убил супругу ударом молотка

Подозреваемый находится под стражей
ДЕНИСОВ ПЕТР
Поделиться:
Жизнь ростовчанки оборвалась внезапноЖизнь ростовчанки оборвалась внезапноФото: Ольга ГОПАЛО
Изменить размер текста:

Супружеская ссора переросла в кровавую потасовку. Как пресс-служба Следственного комитета по Ростовской области, 35-летнего ростовчанина подозревают в убийстве своей любимой жены.

Разгоряченные супруги не на шутку поругались в ночь с 29 на 30 мая. Глава семье в состоянии алкогольного опьянения в порыве гнева ударил любимую молотком по голове. Женщину госпитализировали в больницу, где она умерла от полученных травм.

- Подозреваемый в преступлении заключен под стражу, - отметили в СУ СК.

Было установлено, что подозреваемый ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности за аналогичные преступления. Сейчас следователи устанавливают все детали произошедшего преступления.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Ростове на полгода перекроют движение на одной из центральных улиц
В Ростове поссорившийся с женой мужчина убил супругу ударом молотка
Добронравов под веселящим газом удивил публику
У сурикатов Ростовского зоопарка наступил пляжный сезон
Жених-неудачник похитил букет цветов у памятника героям войны в Ростове
Ремонт ванной комнаты: как сделать все правильно и качественно
В Ростовской области власти выделят 85 млн рублей на ремонт дома после взрыва газа
"Зачем мы сдавали на ремонт школы!": Снос старейшего ростовского лицея попал на видео
Приемная кампания в ДГТУ стартует с 10 июня
В Ростовской области в жилом доме раздался хлопок газа
В Ростове-на-Дону жильцы дома на улице Горького остались без горячей воды из-за соседей
Производство птицы планируют возобновить в Ростовской области
Культурные ценности XIX века в Испанию и Америку отправил житель Ростова-на-Дону
Ростовская область оказалась на шестом месте в России по количеству больных коронавируосом
В Таганроге грабитель напал на женщину прямо в подъезде
Физический факультет ЮФУ
Дмитрий Тарасов умилил соцсети снимком с любимыми дочками
В Ростовской области врачи не смогли спасти от коронавируса жизни еще троих пациентов
Прием в вуз в инновационном формате
Дорогие абитуриенты!
Ничего святого!: Житель Ростовской области стащил дорогие иконы, но его поймали
Яркий фотоконкурс для ростовчан
Певица Татьяна Котова показала, как должна выглядеть идеальная фигура
Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин рассказал о подведении футболистов на поле после длительной самоизоляции
Российское посольство требует оказать медицинскую помощь заключенному в американской тюрьме ростовскому летчику Ярошенко