В Ростове нашли потерянного горе-отцом мальчика
В донской столице мальчик сбежал от отца, пока тот отвлекся.
Инцидент произошел на улице Еременко. Местные жители увидели на улице плачущего ребенка. На вид малышу было 3-4 года. Прохожих удивило, что никого из взрослых рядом с мальчиком не оказалось. Горожанам ничего не оставалось, кроме как позвонить по номеру 112. О произошедшем сообщили в Управлении ГО и ЧС.
Спасателям удалось разыскать отца мальчика. Он спокойно сидел в соседнем дворе на детской площадке. Позже стало известно, что ребенок попросту сбежал.
После случившегося спасатели порекомендовали родителям лучше следить за своими детьми и всегда знать, где они и с кем, контролировать их местонахождение.
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ИСТОЧНИК KP.RU