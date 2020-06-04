В Ростове нашли потерянного горе-отцом мальчика

4 Июнь 2020 2020-06-04T19:54:08+03:00

Ребенок сбежал с площадки, а отец не заметил

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В донской столице мальчик сбежал от отца, пока тот отвлекся.

Инцидент произошел на улице Еременко. Местные жители увидели на улице плачущего ребенка. На вид малышу было 3-4 года. Прохожих удивило, что никого из взрослых рядом с мальчиком не оказалось. Горожанам ничего не оставалось, кроме как позвонить по номеру 112. О произошедшем сообщили в Управлении ГО и ЧС.

Спасателям удалось разыскать отца мальчика. Он спокойно сидел в соседнем дворе на детской площадке. Позже стало известно, что ребенок попросту сбежал.

После случившегося спасатели порекомендовали родителям лучше следить за своими детьми и всегда знать, где они и с кем, контролировать их местонахождение.

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Прохожие вызвали полицию.

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ИСТОЧНИК KP.RU