Дончанин-рецидивист украл иконы на 200 тысяч рублей из частного дома в Ростовской области

4 Июнь 2020 2020-06-04T20:39:06+03:00

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В Ростовской области задержали мужчину, подозреваемого в совершении кражи.

В ходе следствия стало известно, что 60-летний злоумышленник в Азовском районе убедился, что в одном из дачных домиков нет хозяев, а затем взломал замок входной двери и пробрался в помещение. В одной из комнат он обнаружил иконы, он снял их со стены и скрылся с места преступления. Общая стоимость похищенного составила около 200 тысяч рублей.

Хозяин дома, обнаружив пропажу, незамедлительно обратился в полицию. Правоохранителям удалось найти и задержать злоумышленника. Отрицать свою вину подозреваемый не стал и сообщил, что все похищенное он продал в местную скупку, а все вырученные деньги потратил. Кроме того, стало известно, что ранее он уже был судим за аналогичные преступления.

- Возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража». Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. На данный момент устанавливается причастность подозреваемого к таким же преступлениям, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

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По факту возбуждено уголовное дело.

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ИСТОЧНИК KP.RU