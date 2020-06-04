В ростовскую колонию попытались перекинуть таблетки с наркотиками

4 Июнь 2020 2020-06-04T21:21:16+03:00

В ростовскую колонию попытались перебросить наркотики Фото: ГУФСИН по РО

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Местный житель попытался перебросить в ростовскую колонию свертки с наркотиками.

Инцидент произошел рядом с ограждением исправительного учреждения № 2. Об этом сообщили в пресс-службе ГУФСИН по Ростовской области.

- Сотрудниками оперативного отдела ИК-2 ГУФСИН России по Ростовской области при попытке переброса запрещенных предметов на режимную территорию был задержан житель города Ростова-на-Дону 1979 года рождения, - говорится в сообщении.

При задержанном обнаружили 11 полиэтиленовых свертков, которые были обмотаны липкой лентой, внутри них находились белые таблетки, предположительно, наркотического действия.

На место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа, задержанного и составленные материалы передали полиции.

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ИСТОЧНИК KP.RU