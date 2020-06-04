Супруг ростовчанки Анастасии Костенко снова впал в немилость своих подписчиков

4 Июнь 2020 2020-06-04T21:45:37+03:00

В этот раз пользователей не удовлетворил пост Дмитрия Тарасова о врачах

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Подписчики Дмитрия Тарасова в очередной раз раскритиковали полный глубинного смысла пост. В этот раз пользователям не понравились высказывания спортсмена о медиках.

В своем аккаунте в соцсети Инстаграм Тарасов написал, что совсем недавно он увидел на улице рекламные щиты с лицами врачей. Дмитрий отметил, что в наше непростое время именно таким образом надо выражать благодарность медикам.

- Хорошо, что и у нас благодарят вот так: на щитах, витринах магазинов, постами в соцсетях. Сегодня узнал, что даже начали волонтеров представлять к госнаградам. Важно, чтобы это не забылось через пару месяцев, - написал футболист.

Подписчики спортсмена предположили, что ему заплатили за этот пост, нашлись и те, кто попросил Тарасова больше вовсе не писать таких речей. Большинство пользователей оказались совершенно несогласны с позицией Дмитрия и заявили, что врачам надо выписывать премии, а не размещать их фотографии на щитах.

«Лучше бы благодарили врачей выплатами в полном объеме, а не копейками. Лучше бы благодарили достойными зарплатами, а не фотографиями на щитах. Ваши продажные тексты это просто какое-то унижение», - написал один из комментаторов.

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ИСТОЧНИК KP.RU