В Ростове предприниматель заплатит штраф за нелегальные займы
В Ростове сотрудники прокуратуры обнаружили незаконно выдающего займы предпринимателя.
К ним поступило заявление одного из местных жителей, после которого была проведена проверка. В результате нее выяснилось, что ростовский бизнесмен под видом комиссионного магазина незаконно выдавал потребительские займы.
- Мужчина заключал договоры комиссии с гражданами. Последние оставляли в залог бытовую технику, - сообщили в прокуратуре Ростовской области.
В отношении предпринимателя было заведено дело об административном правонарушении. В результате нарушитель был оштрафован.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Ростовской области накрыли нелегальный завод, где изготавливали наркотики и фасовали в мягкие игрушки.
Возбуждено 47 уголовных дел, взяты под стражу три человека.
ВНИМАНИЕ!
Давайте делать любимую газету вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!
ИСТОЧНИК KP.RU