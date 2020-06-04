В Ростове предприниматель заплатит штраф за нелегальные займы

4 Июнь 2020 2020-06-04T22:00:06+03:00

В Ростове оштрафовали бизнесмена за нелегальные займы Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

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В Ростове сотрудники прокуратуры обнаружили незаконно выдающего займы предпринимателя.

К ним поступило заявление одного из местных жителей, после которого была проведена проверка. В результате нее выяснилось, что ростовский бизнесмен под видом комиссионного магазина незаконно выдавал потребительские займы.

- Мужчина заключал договоры комиссии с гражданами. Последние оставляли в залог бытовую технику, - сообщили в прокуратуре Ростовской области.

В отношении предпринимателя было заведено дело об административном правонарушении. В результате нарушитель был оштрафован.

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ИСТОЧНИК KP.RU