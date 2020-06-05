2020-06-05T08:22:17+03:00
Общество

Ростовские парки и скверы обработали от клещей в донской столице

Обработку провели также в Щепкинском лесу и на Кумженском мемориале
Виктория Никитина
Поделиться:
В Ростове зоны отдыха обработали от комаров и клещей. Фото: администрация РостоваВ Ростове зоны отдыха обработали от комаров и клещей. Фото: администрация Ростова
Изменить размер текста:

В донской столице зоны отдыха обработали от комаров и клещей.

Санитарную обработку осуществляет подрядчик в рамках муниципального контракта. Стоит отметить, что изначально места отдыха проверили на наличие насекомых, а затем провели обработку в парках и скверах.

Также работы затронули Щепкинский лес и Кумженский мемориал. Общая площадь, которую удалось обработать, достигла 244 гектаров.

- Проведена обработка семи гектаров территорий от крыс и мелких грызунов. На водоемах уничтожили личинки комаров, - сообщили в пресс-службе городской администрации.

Аналогичные работы продолжатся и в дальнейшем.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростовской области жертвами клещей стали сотни человек.

Число заболевших почти вдвое меньше, чем год назад.

ВНИМАНИЕ!

Давайте делать любимую газету вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Во Всемирный день охраны окружающей среды ВТБ начинает выпуск экокарты
В Ростовской области назначили нового начальника транспортной полиции
В Ростове-на-Дону о детских выплатах расскажут по телефону горячей линии
В Ростов прилетят два вывозных рейса из Индии и Таиланда
Первая репетиция парада защитных масках прошла на ростовском аэродроме
В центре Ростова появится еще один крупный жилой комплекс
В Ростове-на-Дону пассажирский автобус попал в массовую аварию
Ростовчанке Анастасии Костенко посоветовали почаще менять одежду
В Ростове мужчина убил котенка на глазах у изумленных детей
Ростовские парки и скверы обработали от клещей в донской столице
В Ростове предприниматель заплатит штраф за нелегальные займы
Супруг ростовчанки Анастасии Костенко снова впал в немилость своих подписчиков
В ростовскую колонию попытались перекинуть таблетки с наркотиками
Дончанин-рецидивист украл иконы на 200 тысяч рублей из частного дома в Ростовской области
В Ростове нашли потерянного горе-отцом мальчика
В Ростове на полгода перекроют движение на одной из центральных улиц
В Ростове поссорившийся с женой мужчина убил супругу ударом молотка
Добронравов под "веселящим" газом удивил публику
У сурикатов Ростовского зоопарка наступил пляжный сезон
Жених-неудачник похитил букет цветов у памятника героям войны в Ростове