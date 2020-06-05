Ростовские парки и скверы обработали от клещей в донской столице
В донской столице зоны отдыха обработали от комаров и клещей.
Санитарную обработку осуществляет подрядчик в рамках муниципального контракта. Стоит отметить, что изначально места отдыха проверили на наличие насекомых, а затем провели обработку в парках и скверах.
Также работы затронули Щепкинский лес и Кумженский мемориал. Общая площадь, которую удалось обработать, достигла 244 гектаров.
- Проведена обработка семи гектаров территорий от крыс и мелких грызунов. На водоемах уничтожили личинки комаров, - сообщили в пресс-службе городской администрации.
Аналогичные работы продолжатся и в дальнейшем.
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ИСТОЧНИК KP.RU