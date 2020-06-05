Ростовчанке Анастасии Костенко посоветовали почаще менять одежду

5 Июнь 2020 2020-06-05T09:11:37+03:00

Внешний вид ростовчанки Анастасии Костенко в очередной раз разочаровал ее подписчиков. Фото: аккаунт Анастасии Костенко в Инстаграм

Подписчики заметили, что она постоянно фотографируется в одной и той же футболке

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Ростовчанку Анастасию Костенко упрекнули в неопрятности, подписчикам девушки не понравилось, что на ней постоянно одна и та же футболка.

Модель и многодетная мама выложила в своем аккаунте в соцсети Инстаграм новое фото и написала проникновенный текст о волонтерах. Она рассказала, что теперь их ждут государственные награды.

- Активисты не забывали о других и жертвовали собой во время пандемии. В свое время я тоже активно была причастна к данной категории людей, - написала девушка.

Но подписчиков девушки заинтересовал вовсе не текст. В комментариях они начали спрашивать, какую помаду она использует и сколько килограммов скинула после занятий спортом. Некоторые писали, что занимаются волонтерской деятельностью.

«Я хочу купить вам еще одну футболку. А то постоянно в одной и той же ходите. Куда отправить?», - написала одна из заботливых фанаток Анастасии.

Костенко на это ничего отвечать не стала.

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Каждая фотография знаменитости вызывает шквал обсуждений.

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ИСТОЧНИК KP.RU