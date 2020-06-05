Первая репетиция парада защитных масках прошла на ростовском аэродроме

5 Июнь 2020 2020-06-05T09:45:48+03:00

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В донской столице прошла первая репетиция парада Победы.

Тренировочное шествие военных и представителей силовых ведомств состоялось на территории ростовского аэродрома. По нему прошагали 2,3 тысячи военнослужащих и более 1 тысячи представителей других ведомств. В общей сложности участие приняли более 3,3 тысячи человек.

- Все военные, принимающие участие в подготовке к параду сдали тесты на коронавирус. Кроме того, все участники обеспечены масками, перчатками и антисептиками. Они не контактируют с другими военнослужащими, гражданским персоналом и местным населением, - сообщили в пресс-службе ЮВО.

Стоит отметить, что территория аэродрома, транспорт для перевозки участников парада, военная техника, которая входит в механизированную колонну регулярно обрабатываются дезинфектором.

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ИСТОЧНИК KP.RU