2020-06-05T10:51:57+03:00
Происшествия

В Ростове-на-Дону пассажирский автобус попал в массовую аварию

На Западном столкнулись несколько автомобилей
ГОШЕВ Игорь
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На Западном столкнулись несколько машин. Фото: УГИБДД России по РО.На Западном столкнулись несколько машин. Фото: УГИБДД России по РО.
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Накануне, 4 июня, в Ростове-на-Дону произошла авария с участием рейсового автобуса. Известно, что дорожное происшествие случилось около пяти часов вечера на улице Еременко, что в Западном жилом массиве.

- По предварительным данным, 37-летний водитель за рулем Hyundai Solaris при выезде со двора, не уступил дорогу и столкнулся с иномаркой Hyundai Sonata, под управлением 27-летнего мужчины, - рассказали в Управлении ГИБДД России по Ростовской области. - От удара последнюю отбросило на пассажирский автобус, следовавший по маршруту №71 «Центральный рынок – Микрорайон № 5 Левенцовский». А первую легковушку - на встречную полосу, где ехали Hyundai Accent и Subaru Tribeca.

Известно, что в салоне общественного транспорта в этот момент ехали четверо пассажиров. Однако никто кроме водителя Hyundai Sonata в этой аварии не пострадал. С травмами на скорой его доставили в ближайшую больницу.

В ведомстве добавили, что по факту произошедшего проводится проверка, после которой станут известны все обстоятельства случившегося.

ИСТОЧНИК KP.RU

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