В центре Ростова появится еще один крупный жилой комплекс

5 Июнь 2020 2020-06-05T11:03:40+03:00

Дома, расположенные между Пушкинской и Горького, будут выполнены в неоклассическом стиле.

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В самом центре Ростова-на-Дону планируют возвести новый жилой комплекс. Он будет располагаться между улицей Пушкинской и проспектом Максима Горького. Об этом стало известно после публикации на сайте администрации разрешения на подготовку проекта планировки 3 гектар земли. Заниматься этим будет компания ООО "ГПЗ-Строй".

Речь идёт о большом участке в границах Максима Горького — Газетного — Пушкинской — Семашко. В документе не сообщается, что именно компания планирует построить на этом участке. Однако, как сообщил 1rnd.ru со ссылкой на представителей застройщика, на этой территории появится именно жилой комплекс. Также выяснилось, что дома будут сделаны в неоклассическом стиле с эркерами и высокими потолками. Кроме того, на территории появится много парковочных мест.

На данный момент это все, что известно о проекте. Детали, в том числе количество этажей, не раскрываются.

Ранее власти донской столице говорили, что не разрешат больше строить в центре дома, слишком отличающиеся по высотности от остальных домов.

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ИСТОЧНИК KP.RU