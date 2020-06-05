2020-06-05T11:27:14+03:00
Коронавирус Covid-19

В Ростов прилетят два вывозных рейса из Индии и Таиланда

Пассажиры будут вынуждены соблюдать 14-дневный карантин
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Все прибывшие из-за границы должны соблюдать обязательный двухнедельный карантинВсе прибывшие из-за границы должны соблюдать обязательный двухнедельный карантинФото: Михаил ФРОЛОВ
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В главный аэропорт Ростовской области в субботу, 13 июня, прилетят два вывозных рейса. Как сообщает Минкомсвязи РФ, самолеты прибудут из Индии и Таиланда.

Расписание уже опубликовано в официальной группе для людей, желающих выехать из-за границы во время пандемии коронавируса

Так, через неделю в субботу, 13 июня, запланирован рейс AFL271, по маршруту Бангкок - Ростов-на-Дону. Самолет вылетит из Таиланда в 10:00. Еще один самолет рейса SDM6884 Гоа – Ростов-на-Дону отправится в Ростов из индийского аэропорта в 14:30 (по местному времени).

В Платове всех прибывших людей осмотрят медики. Людей в тяжелом состоянии, а также признаками опасной коронавирусной инфекции отвезут в обсерватор, где у них будет взят анализ на коронавирусную инфекции. В течение двух недель прибывшим необходимо соблюдать обязательный карантин, отказавшись от прогулок по улице, а также общения с другими людьми. В случае выявления подозрительных симптомов нужно обратиться за помощью в скорую, уточнив о карантине.

ИСТОЧНИК KP.RU

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