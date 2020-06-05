В Ростове-на-Дону о детских выплатах расскажут по телефону горячей линии

5 Июнь 2020 2020-06-05T11:53:14+03:00

Изменить размер текста: A A

В пятницу, 5 июня, в городе Ростове-на-Дону пройдет горячая линия, которая будет посвящена детским выплатам. Известно, что ее проведут специалисты регионального министерства труда и социального развития.

Два часа - с 14:00 до 16:00 - во второй половине дня конца рабочей недели специалисты ведомства будут отвечать на вопросы дозвонившихся.

Позвонив по номеру телефона, указанному ниже, можно будет узнать о том, какие пособия и выплаты положены семьям с детьми, каков их размер, как их правильно оформить - какие документы нужны, куда их требуется предоставить, а также, каким образом можно получить деньги.

К слову, этот же телефон доступен для дончан и в рабочие часы ведомства, поэтому, если не успеете дозвониться, можно сделать это в другое время.

АЛЛО!

Телефон «горячей линии»: 8 (863) 234-00–99.

ИСТОЧНИК KP.RU