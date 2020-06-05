В Ростовской области назначили нового начальника транспортной полиции
Новый руководитель приехал из Махачкалы
Новый руководитель приехал из Махачкалы. Фото: личная страница руководителя в социальных сетях
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Стало известно о назначении нового руководителя транспортной полиции в Батайске. Как сообщила пресс-служба Ростовского ЛУ МВД на транспорте, ее возглавил 35-летний подполковник Ибрагим Батаев.
До назначения на должность он служил в органах транспортной полиции Махачкалы. За особые заслуги был отмечен имениным подарком от главы Республики Дагестан в минувшем году.
По какой причине принято решение о новом назначении в ЛОВД Батайска в ведомстве не пояснили.
ИСТОЧНИК KP.RU