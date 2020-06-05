Во Всемирный день охраны окружающей среды ВТБ начинает выпуск экокарты

5 Июнь 2020 2020-06-05T12:06:36+03:00

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Сегодня, 5 июня, во Всемирный день охраны окружающей среды, ВТБ начинает выпуск карт из экологичного биоматериала и запускает геймификацию по очистке водоемов России.

Известно, что флагманская Мультикарта ВТБ Mastercard, которая позволяет клиентам самостоятельно подобрать опцию лояльности, будет сделана из полилактида – экологичного биоматериала. Он легко перерабатывается и не загрязняет окружающую среду. А по продолжительности использования не уступает аналогам из пластмассы. Заказать экокарту можно на сайте или в отделении банка, комиссия за ее выпуск - 99 рублей.

- Мы постоянно анализируем потребности наших клиентов и видим, что для все большего их числа становится актуальна концепция оcознанного потребления, - говорит член правления ВТБ Святослав Островский. - Поэтому в дополнение ко всем бонусам Мультикарты мы даем возможность выпускать ее на экологичном носителе. Кроме этого, запускаем проект «Миссия: чистая вода» по очистке водоемов России, созданный совместно с фондом Всероссийского общества охраны природы и при поддержке Mastercard. Он поможет 146 водоемам России в 8 федеральных округах, так как на сегодняшний день 70% мусора на берегах водоемов — это пластик, и каждый год в воду попадают примерно 122,5 тыс. тонн пластиковых отходов. Потенциально в проекте смогут принять участие до 2,7 млн наших клиентов.

Известно, что он реализован на платформе программы лояльности банка «Мультибонус» в виде геймифицированного онлайн-путешествия по России. Каждый клиент-участник сможет выбрать тот округ страны, водоемам которого хочет помочь, и перевести в его пользу часть накопленных бонусных вознаграждений, а также отправиться по нему в путешествие.

В разных округах на фоне характерных пейзажей оно проходит на виртуальной машине, катере, поезде. С каждым отчислением транспортное средство передвигается вперед по пейзажу, а путешественник узнает интересные факты о природе России и эколайфхаки.

Отчисления можно сделать регулярными, выбрав их размер и настроив ежемесячную подписку, а можно отправить разовый платеж. Все участники проекта смогут увидеть собранную сумму на очистку водоемов округа и отчет об уже проделанной работе фонда.