2020-06-06T08:18:18+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Ростове-на-Дону привел к тому, что число безработных стало рекордным

Без средств к существованию остались больше 10 тысяч человек
Иван ТИМОФЕЕВ
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Василий Голубев рассказал о мерах поддержки безработным гражданам. Фото: правительство Ростовской областиВасилий Голубев рассказал о мерах поддержки безработным гражданам. Фото: правительство Ростовской областиФото: Иван ТИМОФЕЕВ
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Руководитель областной службы занятости озвучил накануне, пятого июня, шокирующие цифры. По сравнению с прошлым годом, число безработных на Дону выросло в три раза. Это самый высокий показатель с 1991 года.

Всем людям оказали меры социальной поддержки. Так, 10,5 тысяч человек, оставшихся без работы из-за пандемии коронавируса, получили увеличенные пособия.

- Оставшихся без работы после 1 марта жителям Дона назначено увеличенное пособие по безработице – 12 130 рублей. При наличии несовершеннолетних детей к пособию прибавляется сумма из расчета по три тысячи рублей за каждого ребенка, - сообщили в пресс-службе областного правительства.

Общая сумма выплат составила 78,8 млн рублей.

В правительстве также отметили, что на удаленный режим работы на Дону перешли около 50 тысяч человек.

Губернатор Василий Голубев заявил, что случаи непредоставления положенных выплат безработным надо считать чрезвычайной ситуацией.

Отметим, что число заболевших на Дону приближается к шести тысячам человек. За весь период пандемии от инфекции скончались 43 человека.

ИСТОЧНИК KP.RU

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