2020-06-06T10:32:44+03:00
Общество

Владимир Путин заявил, что постарается приехать в Таганрог

В донской город его пригласили экологи
Иван ТИМОФЕЕВ
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встреча прошла в режиме видеоконференции в День эколога. Фото:kremlin.ruвстреча прошла в режиме видеоконференции в День эколога. Фото:kremlin.ru
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Президент России по видеосвязи пообщался с зоозащитниками и экологами. Во время диалога были подняты такие вопросы, как необходимость более ответственного отношения к животным.

Владимир Путин выразил уверенность, что норму о защите животных необходимо закрепить в Конституции.

Также во время беседы жители Дона пригласили президента посетить Таганрог. Путин сказал, что это – красивый город и пообещал постараться приехать.

Отметим, что встреча прошла в режиме видеоконференции в День эколога.

- Мы с вами встречаемся в День эколога. Хотел бы в этой связи, разумеется, поздравить с этим праздником вас и всех граждан нашей страны, чья жизнь связана с защитой природы и окружающей среды, поблагодарить за труд, прежде всего, конечно, тех, кто работает профессионально в этой сфере, профессионалов, но не только – и энтузиастов, конечно: учёных, работников национальных парков и заповедников, сотрудников Министерства природных ресурсов, коллектив Росприроднадзора – вообще всех коллег, которые обеспечивают непрерывную и столь значимую деятельность региональных природоохранных структур и экологических организаций, - сказал президент.

ИСТОЧНИК KP.RU

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